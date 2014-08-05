Виконоком Федерації хокею України затвердив Годинюка головним тренером збірної

На цю посаду затверджено Олександра Годинюка, повідосляє прес-служба ФХУ.

На початку засідання президент ФХУ Анатолій Брезвін повідомив: «Андрій Назаров звернувся до нас із заявою щодо припинення дії контракту за обопільною згодою. Причин утримувати цього тренера у нас не було і ми задовольнили його заяву. Відразу ми почали роботу по пошуку нового наставника. Ми проконсультувались із фахівцями, залучили до обговорення громадськість і прийшли до висновку, що наразі найкращою кандидатурою на заміщення вакантної посади є Олександр Годинюк»

Загалом кандидатура Олександра Годинюка була схвалена всіма присутніми членами виконкому, рішення щодо його призначення було прийняте одноголосно.

Сам тренер подякував членам виконкому за довіру та висловив своє бажання залучати до роботи зі збірною молодих гравців. «Я уважно слідкую за молоддю. Захаров, Падакін та Скрипець вже «засвітилися» у збірній. Буду залучати то роботи Віталія Ляльку, інших талановитих хокеїстів», - зазначив Годинюк.

Нагадаємо, що суперниками національної збірної команди України на чемпіонаті світу 2015 року в Дивізіоні 1А будуть команди Італії, Казахстану, Японії, Угорщини та Польщі. Дві кращі команди потраплять до Елітного дивізіону - компанії з 16 команд, що беспосередньо розігрують титул чемпіона світу.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня на адресу Федерації хокею України надійшла заява від головного тренера національної збірної команди України Андрія Назарова. У документі Назаров просив достроково припинити дію його контракту. Того ж дня президент ФХУ Анатолій Брезвін задовільнив прохання тренера. звільнивши його з посади керманича національної команди.