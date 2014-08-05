Визначився склад збірної України з веслування на чемпіонат світу

В їх числі й Олімпійський чемпіон Лондона-2012 та бронзовий призер Пекіна-2008 Юрій Чебан, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Усього у спортивному форумі візьмуть участь понад 1000 спортсменів з 75 країн світу.

Змагання відбудуться у 12 олімпійських та 17 неолімпійських видах програм.

Склад збірної України виглядає таким чином: чоловіки - Віталій Цуркан, Сергій Баштовий, Роман Копистинський, Ігор Трунов, Євген Карабута, Юрій Вандюк, Андрій Рибачок, Павло Алтухов, Денис Коваленко, Тарас Міщук, Ельнур Ахадов, Юрій Чебан, Дмитро Янчук, Едуард Шеметило, Денис Камерилов, Віталій Вергелес, Олександр Максимчук, Вадим Ціпан, Олександр Сенкевич, Віталій Голюк; жінки - Світлана Римкевич, Марія Повх, Анастасія Тодорова, Людмила Галушко, Марія Кічасова, Ірина Грищун, Анастасія Горлова, Ольга Альохіна, Олександра Воловчик, Лідія Ігуменова.

Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное відбудеться з 6 по 10 серпня у Москві.