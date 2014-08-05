Захисник "Дніпра" Федецький вважає, що в Копенгагені буде історичний матч

Про це він заявив прес-службі ФК "Дніпро".

Зокрема, Федецький зазначив: "Ви самі повинні розуміти, який у нас настрій перед завтрашньою зустріччю. Відбудеться історичний матч. Всі в команді прекрасно розуміють, що це поєдинок Ліги чемпіонів. В Києві ми почули гімн цього турніру і хочеться його слухати знову і знову. Все в наших руках, і шанси у обох команд однакові навіть з урахуванням того, що ми граємо на виїзді. Шкода, що не виграли вдома, але добре, що не пропустили. Тепер треба буде забити на виїзді. Необхідно буде віддати грі ще більше, ніж це було в Києві".

Говорячи про суперника захисник "Дніпра" зазначив: "Було важкувато, оскільки команда прагнула не пропустити. Їх тактика спрацювала, вони зіграли «на нуль» на виїзді. Але у нас були моменти, треба було їх реалізовувати. Тепер це треба робити в Копенгагені - інших варіантів просто немає".

Коментуючи інформацію про те, що в Копенгагені прохолодно - температура повітря на 10 градусів менше, ніж у Києві, Федецький зазначив: "Це добре, дихати буде легше. Вже після гри скажімо, допомогла нам погода чи ні".

Як повідомляв УНІАН, перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА "Дніпро" - "Копенгаген" завершився внічию - 0:0. Гра, за вимогою УЄФА, відбулася в Києві.

Таким чином, у матчі-відповідді дніпропетровців влаштує перемога або результативна нічия (1:1, 2:2 і т.д.) В такому випадку вони отримають перевагу за рахунок голів, забитих на полі суперника. У разі повторення результату київського матчу (0:0) буде призначено додатковий час, а потім, при необхідності - серія пенальті.