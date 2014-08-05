Українські шахістки не змогли обіграти іспанок на Олімпіаді

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У жіночому матчі Ганна Музичук обіграла свою суперницю Сабріну Вега Гутьєррес, Марія Музичук - Ольга Александрова та Наталія Жукова - Ана Матнадзе зіграли внічию, а Інна Гапоненко зазнала поразки від Мурілло Араназ.

У чоловічому матчі свої партії, граючи чорними, виграли Руслан Пономарьов (у Джона Пауля Гомеса) і Олександр Моїсеєнко (у Пауло Берсаміни). Партії Василь Іванчук - Хуан Карлос Садорра і Антон Коробов - Еудженіо Торре завершилися внічию.

Раніше, у першому турі українські чоловіки обіграли команду Тунісу (4:0), у другому зіграли внічию з норвежцями (2:2). Жіноча збірна у першому турі впевнено перемогли суперниць з Люксембургу (4:0), у другому взяла верх над австралийками (3:1).

Таким чином, після 3-х турів у чоловічої збірної України 5 з 6 командних очок і 9 з 12 особистих, що дозволяє українцям займати лише 28-е місце в таблиці. Жіноча збірна України після 3-х турів набрала 5 командних і 9 особистих очок. У турнірній таблиці вона займає 20-е місце.

Як повідомляв УНІАН, 41-а Всесвітня шахова Олімпіада в Тромсе проходить з 1 по 14 серпня.