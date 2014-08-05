У складі "Дніпра" у Данію вирушили 22 футболіста

У делегацію увійшли 22 футболіста, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

В Копенгаген вирушили: воротарі - Денис Бойко, Ян Лаштувка, Денис Шеліхов; захисники Артем Федецький, Ондржей Мазух, Дуглас, Володимир Польовий, Лео Матос, Євген Чеберячко, Валерій Лучкевич, Іван Стрініч; півзахисники - Джаба Канкава, Сергій Політило, Євген Коноплянка, Бруно Гама, Младен Бартуловіч, Євген Шахов, Сергій Кравченко; нападники - Євген Селезньов, Матеус, Нікола Калініч, Роман Зозуля.

Щоправда, не на всіх гравців з цього списку наставник дніпрян Мирон Маркевич зможе розраховувати в завтрашній грі. Роман Зозуля пропустить зустріч через дискваліфікацію, а повернувся в розташування команди Іван Стрініч, який ще не міг бути внесений у заявку.

Як повідомляв УНІАН, перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА "Дніпро" - "Копенгаген" завершився внічию - 0:0. Гра, за вимогою УЄФА, відбулася в Києві.

Таким чином, у повторному матчі дніпропетровців влаштує перемога або результативна нічия (1:1, 2:2 і т.д.) В такому випадку вони отримають перевагу за рахунок голів, забитих на полі суперника. У разі повторення результату київського матчу (0:0) буде призначено додатковий час, а потім, при необхідності - серія пенальті.