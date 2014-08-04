Українські триатлоністи завоювали дві срібні медалі етапу Кубка Європи

Про це повідомляє офіційний сайт Європейського союзу тріатлоністів (ETU).

У чоловічих змаганнях Єгор Мартиненко подолав всю дистанцію рівно за годину. Він поступився трьома секундами переможцю з Франції Феліксу Дюшампту. Трійку призерів замкнув Рон Дармон з Ізраїлю.

Також у змаганнях брали участь ще два українця. Данило Сапунов посів 7-е місце, Сергій Кохан - 14-й.

У жіночих змаганнях українка Юлія Єлістратова показала результат 1 година 02 хвилини 55 секунд. Перемогла росіянка Анастасія Абросімова, третім призером стала Ольга Єрофєєва з Казахстану (1:03.00).

Ще одна українка Олександра Степаненко посіла підсумкове 6-е місце.

Етап Кубка Європи у Стамбулі проходив 2-3 серпня.