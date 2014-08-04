Українські триатлоністи завоювали дві срібні медалі етапу Кубка Європи
17:11, 04 серпня 2014Спорт
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У турецькому Стамбулі завершився етап Кубка Європи з триатлону, де українці завоювали срібні нагороди і в чоловічих, і в жіночих змаганнях.
Українські триатлоністи завоювали дві медалі етапу Кубку Європи / triathlon.dp.ua
Про це повідомляє офіційний сайт Європейського союзу тріатлоністів (ETU).
У чоловічих змаганнях Єгор Мартиненко подолав всю дистанцію рівно за годину. Він поступився трьома секундами переможцю з Франції Феліксу Дюшампту. Трійку призерів замкнув Рон Дармон з Ізраїлю.
Також у змаганнях брали участь ще два українця. Данило Сапунов посів 7-е місце, Сергій Кохан - 14-й.
У жіночих змаганнях українка Юлія Єлістратова показала результат 1 година 02 хвилини 55 секунд. Перемогла росіянка Анастасія Абросімова, третім призером стала Ольга Єрофєєва з Казахстану (1:03.00).
Ще одна українка Олександра Степаненко посіла підсумкове 6-е місце.
Етап Кубка Європи у Стамбулі проходив 2-3 серпня.
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