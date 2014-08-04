Новий тренер "Будівельника" заявив, що у команді буде кілька легіонерів

Про це повідомляє прес-служба БК "Будівельник".

Зокрема, Черній зазначив: "У "Будівельника" буде кілька зарубіжних гравців, але робити акцент в нашій грі на них ми не будемо, тому, що не вважаємо це доцільним. Впевнений, нам потрібно будувати команду з українцями на провідних ролях. Так, легіонери будуть, але вони скоріше розбавлять нашу гру".

Говорячи про манеру гри команди в минулому та майбутньому сезонах тренер зазначив: "Повинен сказати, що мені дуже імпонувала гра під керівництвом Айнарса Багатскіса. Я б сказав, що команда грала в сучасний європейський баскетбол. Звичайно, потрібно розуміти, що в тому колективі багато чого залежало від кваліфікованих легіонерів, які мали необхідну для тактики Айнарса кваліфікацію. Зараз важко що-небудь міркувати про наш ігровий малюнок, адже ми до старту сезону ще істотно перемінимось в кадровому плані, але в цілому, не бачу причин кардинально відходити від того, що подобалося глядачам і приносило перемоги".

Говорячи про конкретних гравців і позиції тренер зазначив: "Насамперед, нам необхідно посилення на позиції першого номера і бажано, щоб це був український баскетболіст. Хочу, щоб такий гравець вмів керувати партнерами, мав вплив на команду на майданчику, а в ідеалі і за її межами. Що стосується позиції центрового, то Костя Анікієнко талановитий гравець, і нам зараз потрібно підписати такого баскетболіста, поруч з яким Костя б розвивався. Костя повинен знати, що він не єдиний, що йому доведеться боротися за місце в складі, а не просто плисти за течією піднявши лапки догори".

Розмірковуючи про своїх помічників, Черній заявив: "Поки ми остаточно не сформували тренерський штаб, але дечим поділитися все-таки можна. Мені буде допомагати Леонід Яйло, це вже точно".

Відповідаючи на питання про терміни початку підготовки команди до сезону тренер зауважив: "Перший навчально-тренувальний збір стартує 15 серпня в Конча Заспі, на олімпійській базі. На ньому ми будемо робити наголос на функціональній готовності. Після цього, на початку вересня, ми відправимося в Литву, де проведемо другу і третю частину підготовки. На другому зборі ми будемо більше працювати над тактикою, розбавляючи тренування спарингами. До речі, у нас вже зараз є дуже багато пропозицій провести контрольні поєдинки - це наслідок успішної роботи клубу в попередні сезони. Ну а завершаться передсезонні збори нашим виступом на Кубку Гарастаса, де ми, я сподіваюся, вже будемо у своєму повному складі і в наближеній до оптимальної бойовій готовності".

Київський "Будівельник" є чинним чемпіоном України сезону 2013/14 і єдиним в історії українського баскетболу клубом-учасником Євроліги. В найпрестижнішому клубному турнірі континенту команда дебютувала в сезоні 2013/14.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку зі складним становищем в країні, клуб відмовився від виступів у Євролізі у сезоні-2014/15. Після цього команду покинули всі легіонери і головний тренер Айнарс Багатскіс.