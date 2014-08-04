Українські шахісти відстали від лідерів вже на старті Олімпіади

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Чоловіча збірна України в першому турі обіграла команду Тунісу - 4:0, а от у другому не зуміла впоратися зі збірною Норвегії - 2:2. Після двох турів у українців 3 з 4 командних очок і 6 з 8 особистих, що дозволяє команді займати лише 37-е місце в таблиці. У групу лідерів з максимальним показником - 4 командних та 8 особистих очок - входять збірні Франції, Голландії, Німеччини, Куби, Італії, Грузії, Сербії та В'єтнаму. У Росії та Китаю в особистих показниках по 7,5 очка.

Чоловіча українська команда виступає на цьому турнірі найсильнішим складом - Василь Іванчук, Руслан Пономарьов, Павло Ельянов, Антон Коробов та Олександр Моїсеєнко.

Що стосується жіночої збірної, то в першому турі вона всуху розгромила команду Люксембургу - 4:0, а у другому втратила особисті очки у грі з австралийками - 3:1.

Таким чином, у команди 4 командних і 7 особистих очок. у турнірній таблиці вона займає 13-е місце. Без втрат йдуть збірні Китаю, Росії, Вірменії, Угорщини, Ірану, Азербайджану, Індонезії, Аргентини та Білорусі.

У складі української жіночої команди виступають сестри Ганна і Марія Музичук, Ганна Ушеніна, Наталія Жукова та Інна Гапоненко.

41-а Всесвітня шахова Олімпіада в Тромсе проходить з 1 по 14 серпня.