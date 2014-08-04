Українські шахісти відстали від лідерів вже на старті Олімпіади
У норвезькому Тромсе стартувала Всесвітня шахова Олімпіада, де вже за підсумками перших двох турів жіноча та чоловіча збірні України відстали від групи лідерів.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Чоловіча збірна України в першому турі обіграла команду Тунісу - 4:0, а от у другому не зуміла впоратися зі збірною Норвегії - 2:2. Після двох турів у українців 3 з 4 командних очок і 6 з 8 особистих, що дозволяє команді займати лише 37-е місце в таблиці. У групу лідерів з максимальним показником - 4 командних та 8 особистих очок - входять збірні Франції, Голландії, Німеччини, Куби, Італії, Грузії, Сербії та В'єтнаму. У Росії та Китаю в особистих показниках по 7,5 очка.
Чоловіча українська команда виступає на цьому турнірі найсильнішим складом - Василь Іванчук, Руслан Пономарьов, Павло Ельянов, Антон Коробов та Олександр Моїсеєнко.
Що стосується жіночої збірної, то в першому турі вона всуху розгромила команду Люксембургу - 4:0, а у другому втратила особисті очки у грі з австралийками - 3:1.
Таким чином, у команди 4 командних і 7 особистих очок. у турнірній таблиці вона займає 13-е місце. Без втрат йдуть збірні Китаю, Росії, Вірменії, Угорщини, Ірану, Азербайджану, Індонезії, Аргентини та Білорусі.
У складі української жіночої команди виступають сестри Ганна і Марія Музичук, Ганна Ушеніна, Наталія Жукова та Інна Гапоненко.
41-а Всесвітня шахова Олімпіада в Тромсе проходить з 1 по 14 серпня.