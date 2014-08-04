Два гравці київського "Динамо" отримали травми в матчі з "Металістом"

Про це повідомляє прес-служба ФК "Динамо".

Драгович отримав м'язову мікротравму, через яку був замінений у перерві матчу. Проведена медична діагностика підтвердила характер пошкодження. Найближчі день-два гравець буде займатися окремо від загальної групи, після чого приступить до повноцінних тренувань.

Груба гра харківських гравців проти Ярмоленка залишила помітні сліди на тілі динамівця. У Андрія сильний забій м'яза стегна і велика гематома. Лікарі рекомендують футболісту у найближчі дні обмежити навантаження.

Якщо одужання Драговича і Ярмоленко будуть йти за планом, обидва гравці зможуть взяти участь у наступному офіційному матчі «Динамо» проти донецького «Олімпіка» в рамках 3-го туру УПЛ.

Як повідомляв УНІАН, у центральному матчі другого туру чемпіонату "Металіст" - "Динамо", який проходив у Харкові, кияни виграли з рахунком 2:1.