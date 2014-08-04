Паралімпійська збірна України з футболу виграла чемпіонат Європи

Національна паралімпійська збірна команда України з футболу серед спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу виграла чемпіонат Європи.

У фіналі українці з рахунком 3:0 перемогли команду Голландії, повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

Окрім того, напередодні їм вдалось у півфіналі перемогти чинних чемпіонів світу та Паралімпіади в Лондоні - команду Росії (у серії пенальті, 5:4), тим самим змусивши росіян боротись за третє місце з командою Ірландії, яку росіяни перемогли також з рахунком 3:0.

Золото чемпіонату Європи команда присвятила світлій пам'яті відомого футболіста та чудової людини - Валентина Белькевича, який раптово помер від розриву тромбу.

Чемпіонат Європи проходив у португальскому місті Майя з 23 липня по 3 серпня.