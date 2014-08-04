Юнацька збірна України завоювала друге місце на Євробаскеті в дивізіоні В

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Збірна України виграла 7 з 8 матчів на перших двох груповіх етапах, а також півфінальну зустріч. У вирішальному матчі команда Німеччини виявилася значно сильнішою за українців. Втім, за регламентом змагань, до Дивізіону А, де виступають найсильніші команди континенту, потрапляють чотири кращі команди дивізіону В. Тож, своє головне завдання - підвищитися в класі - команда виконала.

Окрмі того, слід відзначити, що українця Святослава Михайлюка визнано найціннішим гравцем турніру. А вже 5 серпня Святослав приєднається до національної збірної України, яка нині проводить навчально-тренувальний збір у Литві в рамках підготовки до Чемпіонату світу. Інший гравець юніорської збірної України Олександр Кобець увійшов до символічної п’ятірки турніру.

Чемпіонат Європи відбувався в Софії (Болгарія) з 24 липня по 3 серпня.