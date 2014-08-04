Чемпіонка світу з гімнастики Годунко продає свою медаль заради підтримки армії

Медаль виставлена на онлайн-аукціоні, в описі до лота зазначено, що це - "золота медаль української гімнастки Наталії Годунко за перемогу в командній першості чемпіонату світу 2001 року з художньої гімнастики в Мадриді", повідомляє sport.bigmir.net.

На ранок понеділка запропонована ціна за медаль - вже понад 15 000 грн. Торги триватимуть ще п'ять днів.

Крім цього, Наталія продає булаву, з якої вона брала участь в Олімпійських іграх 2008 (Пекін) і стрічку з автографом з чемпіонату Європи 2006 (Москва). Зараз цей лот коштує 1 тис. гривень.

Наталія Годунко перебувала в української національної збірної з художньої гімнастики з 1998 до 2009 роки. Вона є дворазовою чемпіонкою світу (в командних та групових змаганнях) та чемпіонкою Європи (у вправі зі стрічкою). На Олімпіаді-2004 в Афінах (Греція) Годунко зайняла 5-е місце.