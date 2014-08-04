У Києві попрощалися з легендарним динамівцем Белькевичем

Поховали футболіста на Байковому кладовищі. Попрощатися з Белькевичем прийшли колеги з команди, юні футболісти, тренери, друзі і звичайні вболівальники віддавали шану талановитому гравцеві, повідомляє Проспорт.

Люди несли квіти і клубні шарфи "Динамо". Валентина Белькевича проводжали оплесками. А потім машина з труною зробила останній круг для футболіста на рідному стадіоні "Динамо" - під звуки офіційного гімну команди.

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Друзі футболіста згадують:

- У нашій пам'яті він залишиться одним з лідерів, я б навіть сказав - веселим. Я думаю, що найменше він хотів би, щоб ми сумували. Але його, на жаль, немає з нами. 42 роки, в голові не вкладається.

- Чоловік був великий, гарний. Не даремно ми його завжди називали професором. Тому що на полі іноді таке робив. Всі розраховував і читав гру. Таких гравців було мало.

Нагадаємо, що життя легендарного динамівця обірвалося раптово на 42-му році життя - відірвався тромб.