Донецький "Металург" обіграв "Карпати" в матчі УПЛ

У Львові завершився матч другого туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, в якому донецький "Металург" обіграв "Карпати" з рахунком 1:0.

Доля матчу вирішилась на 19-й хвилині.

Гра проходила в досить рівній боротьбі. А єдиний гольовий момент трапився на 19-й хвилині. Алехандре зліва подав на дальню штангу, де Данко Лазіч виграв боротьбу на другому поверсі у Худоб'яка і Лобая і головою відправив м'яч у ворота господарів поля. Цікаво, що в кінцівці першого тайму гості могли подвоїти свою перевагу. Але, на 44-й хвилині, після удару Чечера м'яч від поперечини вилетів в поле.Принаймні, так вирішив арбітр. Численні повтори цій ситуації особливої ясності так і не внесли.

У другому таймі на полі точилася рівна боротьба. Моменти мали як львів'яни, щоб зрівняти рахунок, так і донеччани, щоб збільшити перевагу. Але забити більше нікому не вдалося.

Як повідомляв УНІАН, раніше в цьому турі донецький "Шахтар" виграв у Полтаві у "Ворскли" - 2:1, київське "Динамо" в Харкові обіграло "Металіст" також з рахунком 2:1, дніпропетровський "Дніпро" обіграв у Луцьку "Волинь" - 1:0, а донецький "Олімпік" на нейтральному полі в Києві переграв луганську "Зорю" - 1:0.

Тур завершиться в понеділок матчем "Іллічівець" (Маріуполь) - "Чорноморець" (Одеса), який за взаємною домовленістю команд відбудеться в Одесі.