Факундо Феррейра покинув "Шахтар"

Нападник донецького «Шахтаря» Факундо Феррейра протягом наступного сезону буде виступати в англійській Прем'єр-лізі.

Новим клубом аргентинського футболіста став «Ньюкасл», повідомляє прес-сужба "Шахтаря".

Грати за цю команду Феррейра буде на правах оренди.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня, за кілька днів до старту чемпіонату української Прем'єр-ліги, шість футболістів донецького «Шахтаря» самовільно покинули розташування клубу після товариського матчу у французькому місті Ансі. Після поразки від «Ліона» (1:4), зокрема, зник з команди і Феррейра.

Пізніше більшість гравців повернулись в команду. Феррейра вирішив продовжити кар`єру в іншому національному чемпіонаті.