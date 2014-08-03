Факундо Феррейра покинув "Шахтар"
19:50, 03 серпня 2014Спорт
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Гравець буде виступати в англійській Прем'єр-лізі
Факундо Феррейра волів "Ньюкасл" / shakhtar.com
Нападник донецького «Шахтаря» Факундо Феррейра протягом наступного сезону буде виступати в англійській Прем'єр-лізі.
Новим клубом аргентинського футболіста став «Ньюкасл», повідомляє прес-сужба "Шахтаря".
Грати за цю команду Феррейра буде на правах оренди.
Як повідомляв УНІАН, 20 липня, за кілька днів до старту чемпіонату української Прем'єр-ліги, шість футболістів донецького «Шахтаря» самовільно покинули розташування клубу після товариського матчу у французькому місті Ансі. Після поразки від «Ліона» (1:4), зокрема, зник з команди і Феррейра.
Пізніше більшість гравців повернулись в команду. Феррейра вирішив продовжити кар`єру в іншому національному чемпіонаті.
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