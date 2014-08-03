УПЛ, 2-й тур, "Карпати" - "Металург" (Донецьк): онлайн відео-трансляція

У У Львові проходить матч другого туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають донецький "Металург".

У цьому матчі зійшлися команди з нижньої частини турнірної таблиці.

У першому турі "Карпати" зіграли внічию з "Говерлою". Західноукраїнське дербі в Ужгороді стало одним з найцікавіших у турі і принесло масу емоцій уболівальникам. Тим не менш, в результативному матчі переможця виявити так і не вдалося - 2:2.

Донецький "Металург" проводив домашній матч з дніпропетровським "Дніпром" у Львові. Гра пройшла з великою перевагою номінальних гостей і завершилася з рахунком 0:2.

Таким чином, у цьому матчі одна з команд може здобути першу перемогу в турнірі і істотно поліпшити своє положення в таблиці.

Фаворитом гри на котируваннях букмекерських контор вважається донецький "Металург", щоправда, з мінімальною перевагою. На перемогу гостей ставки приймаються з кожэффициентом 2,35 до 1, а на нічию і перемогу "Карпат" однаковий коефіцієнт - 3,3 до 1.

Стали відомі стартові склади команд:

"Карпати": 29. Ильющєнков, 5. Гітченко, 22. Пучковский, 70. Лобай, 94. Мірошниченко Д., 4. Балажіц, 7. Ксьонз, 9. Кожанов, 16. Худоб'як, 17. Голодюк, 19. Мартинюк.

Запасні: 23. Мисак, 79. Маркович А., 92. Чачуа, 32. Пластун, 41. Марусіч, 8. Костевіч, 14. Сергійчук.

"Металург" Д: 12. Бандура, 23. Насонов, 44. Прийма, 4. Чечер, 7. Морозюк, 8. Нельсон, 9. Лазіч, 13. Макрідіс, 15. Шарпар, 18. Нойок, 14. Олександрі.

Запасні: 1. Паньків, 2. Барановський, 17. Поступаленко, 40. Мисик, 87. Мішенко, 94. Задерака, 11. Акіменко.