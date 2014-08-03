Американський боксер Бріггс потрапив у лікарню після сварки з Кличком
11:36, 03 серпня 2014Спорт
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Бріггс постраждав від осколків розбитого посуду в ресторані
Кличко і Бріггс в черговий раз посварилися / klitschko-brothers.com
Американський боксер Шеннон Бріггс потрапив до лікарні з порізами руки і ноги, які він отримав від побитого посуду в ресторані, повідомляє Boxingscene.com.
Інцидент стався, коли Бріггс увірвався в ресторан, де обідав Володимир Кличко, відібрав у нього миску з його їжею і почав їсти, після чого Володимир вилив американцеві на голову склянку води, В результаті, Бріггс скинув зі столу весь посуд, а потім його скрутили і вивели з будівлі. Йдучи, американець наступив на осколки посуду.
Своєї короткострокової мети - залучення уваги до власної персони - він досяг. А ось чи досягне Бріггс стратегічної мети - бою з Володимиром Кличком - про це нам ще належить дізнатися в майбутньому.
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