Американський боксер Бріггс потрапив у лікарню після сварки з Кличком

11:36, 03 серпня 2014
Спорт
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Бріггс постраждав від осколків розбитого посуду в ресторані  

Кличко и Бриггс в очередной раз поссорились / klitschko-brothers.com

Американський боксер Шеннон Бріггс потрапив до лікарні з порізами руки і ноги, які він отримав від побитого посуду в ресторані, повідомляє Boxingscene.com.

Інцидент стався, коли Бріггс увірвався в ресторан, де обідав Володимир Кличко, відібрав у нього миску з його їжею і почав їсти, після чого Володимир вилив американцеві на голову склянку води, В результаті, Бріггс скинув зі столу весь посуд, а потім його скрутили і вивели з будівлі. Йдучи, американець наступив на осколки посуду.

Своєї короткострокової мети - залучення уваги до власної персони - він досяг. А ось чи досягне Бріггс стратегічної мети - бою з Володимиром Кличком - про це нам ще належить дізнатися в майбутньому.

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