"Шахтар" обіграв "Ворсклу" (відео)

У Полтаві відбувся матч другого туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Ворскла" ледь не зробила сенсацію в матчі з чинним чемпіоном України донецьким "Шахтарем".

Доля гри вирішилася за 10 хвилин до фінального свистка.

Полтавчани на рівних протистояли супернику протягом 80 хвилин. Більш того, "Ворскла" відкрила рахунок і мала всі шанси навіть втримати перемогу. Але, потім, протягом двох хвилин, "Шахтар" спочатку зрівняв рахунок, а в наступній атаці забив переможний гол - 2:1.