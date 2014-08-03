"Шахтар" обіграв "Ворсклу" (відео)
12:00, 03 серпня 2014Спорт
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Гірники лише в кінцівці гри вирвали перемогу в Полтаві
Прем’єр-ліга
У Полтаві відбувся матч другого туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Ворскла" ледь не зробила сенсацію в матчі з чинним чемпіоном України донецьким "Шахтарем".
Доля гри вирішилася за 10 хвилин до фінального свистка.
Полтавчани на рівних протистояли супернику протягом 80 хвилин. Більш того, "Ворскла" відкрила рахунок і мала всі шанси навіть втримати перемогу. Але, потім, протягом двох хвилин, "Шахтар" спочатку зрівняв рахунок, а в наступній атаці забив переможний гол - 2:1.
Ворскла - Шахтар - 1:2. Відео матчу
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