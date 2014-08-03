Прощання з видатним футболістом "Динамо" Белькевичем відбудеться у неділю у Києві

Про це повідомляє сайт ФК "Динамо".

"На 42-му році пішов з життя знаменитий півзахисник «Динамо», семиразовий чемпіон України, чотириразовий володар Кубка України Валентин Миколайович Белькевич. Громадська панахида відбудеться на стадіоні «Динамо» в неділю, 3 серпня, з 9:30 до 11:30", - йдеться у повідомленні.Читайте такожСьогодні на 42-му році життя помер футболіст і тренер Валентин Белькевич

О 12:30 Валентина Белькевича поховають на Байковому кладовищі.