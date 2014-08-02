"Дніпро" виграв у "Волині" у матчі УПЛ

У Луцьку завершився матч другого туру чемпіонату української Прем'єр-ліги, в якому дніпропетровський "Дніпро" обіграв місцеву "Волинь" з рахунком 1:0.

Доля гри вирішилася в самій кінцівці.

Впродовж практично всього матчу точилася приблизно рівна боротьба з обопільними шансами команд на успіх. Але, в кінцівці більш вдалими виявилися гості.

На 85-й хвилині Селезньов вискочив на оперативний простір, промчав до воріт і пробив - голкіпер "Волині" Кичак виручив свою команду, але Шахов, який опинився першим на добиванні, відправив м'яч у порожні ворота.

Після цього, як "Волинь" мала шанси зрівняти рахунок, так і "Дніпро" міг збільшити свою перевагу, але голів вболівальники більше не побачили.

Як повідомляв УНІАН, раніше в цьому турі донецький "Шахтар" виграв в Полтаві у "Ворскли" - 2:1, а київське "Динамо" в Харкові у "Металіста", також з рахунком 2:1.