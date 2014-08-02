УПЛ, 2-й тур, "Волинь" - "Дніпро": онлайн відео-трансляція

Сьогодні у Луцьку проходить матч другого туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому місцева "Волинь" прийматиме срібного призера сезону 2013/14 і учасника Ліги чемпіонів дніпропетровський "Дніпро".

Обидві команди в першому турі здобули перемоги.

"Волинь" грала у Луцьку... гостьовий матч проти маріупольського "Іллічівця". Події на Донбасі змусили команди провести гру в Луцьку. За обопільною домовленістю, матч, де номінальним господарем поля буде "Волинь", команди проведуть в Маріуполі. У грі першого туру "Волинь" обіграла суперника з мінімальним рахунком 2:1.

Що стосується"Дніпра", то команда проводила гостьовий стартовий матч чемпіонату проти донецького "Металурга" у Львові. Гра на нейтральному полі проходила при явній перевазі "дніпрян" і завершилася з рахунком 2:0.

В очному протистоянні "Волинь" - "Дніпро" у другому турі явним фаворитом на котируваннях букмекерських контор вважається "Дніпро". На перемогу гостей ставки приймаються з коефіцієнтом 1,55 до 1, на нічию - 4,4 до 1, а на перемогу "Волині" - 6,3 до 1.

Стали відомі стартові склади команд:

"Волинь": 74. Кичак, 3. Сімінін, 5. Воронін С., 15. Жунич, 36. Годований, 6. Бабенко Р., 7. Федорчук, 10. Бікфалві, 13. Шабанов, 19. Кобахідзе, 93. Матей.

Запасні: 42. Неділько, 16. Шиш Р., 33. Новак, 26. Никитюк, 19. Алессандро Селін, 77. Бохашвілі, 89. Козьбан.

"Дніпро": 71. Бойко, 14. Чеберячко, 44. Федецький, 23. Дуглас Сілва, 7. Канкава, 8. Польовій, 12. Бруно Гама, 18. Зозуля, 89. Політило, 9. Калініч, 10. Коноплянка.

Запасні: 16. Лаштувка, 17. Стрініч, 20. Лео Матос, 21. Бартуловіч, 28. Шахов, 4. Кравченко С., 11. Селезньов.