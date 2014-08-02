На бій Кличко - Пулєв розпродано майже всі квитки

Хоча до поєдинку між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимиром Кличком і обов'язковим претендентом за версією IBF Кубратом Пулєвим залишається більше місяця, квитків у продажу практично не залишилося.

Про це повідомляє сайт офіційного фан-клубу братів Кличко.

Найдешевші квитки (по 57 євро) розлетілися ще у перші години продажу, що стартувала 25 червня. Зараз же на сайті офіційного диллера eventim.de залишилося лише парочка квитків по 222 євро та кілька VIP-квитків по 692 євро.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв відбудеться 6 вересня на арені О2 World в Гамбурзі (Німеччина) вміщує 16 000 глядачів.

Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру у Гамбург, організованому ТМ «Агробізнес».