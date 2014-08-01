"Шахтар" у Полтаві обіграв "Ворсклу"

Матч розпочався доволі спокійно. Час від часу виникала паніка у тому чи іншому штрафному майданчику. І тут після провалу у центрі поля "кротів", Громов пробив Каніболоцького.

Після забитого м'яча команди нарешті зарухались: удар того ж Громова з центра поля, блискуча гра Каніболоцького і виніс шкіряного з пустих воріт Дедечком.

Мірча Луческу кинув у бій своїх лідерів- Косту та Тейшейру. Але як не дивно, гру зробили не вони, а український дует Гладкий-Степаненко, передає sportanalytic.com.

Перший вирвавшись на оперативний простріл зумів переграти Непогодова, 1:1. Йшла 80 хвилина, але донецький клуб збільшив обороти і захист полтавчан допустився помилки вдруге. Після кутового і невпевненої того ж таки Непогодова забив Тарас Степаненко.

Згодом футболу уже менше, на полі вирували пристасті. Як приклад, бійка на 90 хв та вилучення для Кучера та Даллку.