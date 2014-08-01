Вісім країн подали заявки на проведення Євробаскету-2015

Про це повідомляється в офіційному релізі FIBA-Europe.

Бажання організувати турнір висловили національні федерації Хорватії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ізраїлю, Латвії, Польщі та Туреччини.

Цікаво, що спочатку на право проведення турніру претендували 16 країн.

Оціночна комісія FIBA-Europe, як очікується, відвідає міста і країни, запропоновані в заявках в найближчі тижні. Потім, організація офіційно оголосить про деталі заявок після 27 серпня , коли завершиться відбірковий турнір Євробаскету-2015.

Рішення про те, хто отримає право на організацію Євробаскету-2015 буде прийнято на позачерговому засіданні Ради FIBA-Europe, яке, як очікується, відбудеться у вересні 2014 року.

Євробаскет-2015 планується провести в період з 5 по 20 вересня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, спочатку право на проведення Євробаскету-2015 виграла Україна. Однак, ситуація в країні не дозволила Оргкомітету турніру дати гарантії проведення змагання у повному обсязі у заплановані терміни, а також надати гарантії безпеки учасниками та гостям турніру. Крім того, FIBA-Europe не отримала гарантій від органів державної влади України.

13 червня було прийнято рішення про позбавлення України права провести Євробаскет-2015. Разом з тим, було вирішено віддати країні право провести наступний чемпіонат Європи з баскетболу - у 2017-му році.