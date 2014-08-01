Екс-тренер збірної України з хокею Назаров очолить команду Казахстану
Екс-головний тренер збірної України з хокею і донецького "Донбасу" Андрій Назаров, який 19 червня очолив клуб Континентальної хокейної ліги "Барис" (Астана), буде затверджений головним тренером збірної Казахстану на найближчому засіданні виконкому Казахстанської федерації хокею.
Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на секретаря КФХ Гліба Каратаєва.
Зокрема, Каратаєв зазначив: "Це питання вже вирішене. Суміщення посад головного тренера збірної Казахстану та її базового клубу "Барис" - звичайна практика. Офіційне призначення Андрія Назарова відбудеться на найближчому виконкомі федерації в кінці серпня - на початку вересня".
Як повідомляв УНІАН, у червні Континентальна хокейна ліга та ХК "Донбас" домовилися про те, що команда бере "академічну спортивну відпустку" строком на 1 рік і не буде брати участь у змаганнях КХЛ в сезоні-2014/15. Разом з тим, ХК "Донбас" дозволив своїм гравцям і тренерському складу покинути клуб терміном на 1 рік і працевлаштуватися в інших командах КХЛ. Саме цим і скористався Назаров, який прийняв пропозицію іншої команди КХЛ - "Бариса".
Більш того, 30 липня Назаров попросив звільнити його з посади головного тренера української національної команди. Наступного дня його контракт з Федерацією хокею України був розірваний за обопільною згодою сторін.