Екс-тренер збірної України з хокею Назаров очолить команду Казахстану

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на секретаря КФХ Гліба Каратаєва.

Зокрема, Каратаєв зазначив: "Це питання вже вирішене. Суміщення посад головного тренера збірної Казахстану та її базового клубу "Барис" - звичайна практика. Офіційне призначення Андрія Назарова відбудеться на найближчому виконкомі федерації в кінці серпня - на початку вересня".

Як повідомляв УНІАН, у червні Континентальна хокейна ліга та ХК "Донбас" домовилися про те, що команда бере "академічну спортивну відпустку" строком на 1 рік і не буде брати участь у змаганнях КХЛ в сезоні-2014/15. Разом з тим, ХК "Донбас" дозволив своїм гравцям і тренерському складу покинути клуб терміном на 1 рік і працевлаштуватися в інших командах КХЛ. Саме цим і скористався Назаров, який прийняв пропозицію іншої команди КХЛ - "Бариса".

Більш того, 30 липня Назаров попросив звільнити його з посади головного тренера української національної команди. Наступного дня його контракт з Федерацією хокею України був розірваний за обопільною згодою сторін.