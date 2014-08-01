Збірна України з баскетболу продовжить підготовку до ЧС у Литві

У складі команди на даний момент знаходиться 15 баскетболістів, повідомили УНІАН в прес-службі Федерації баскетболу України.

До Литви вирушили: захисники - Сергій Гладир, Дмитро Глєбов, Юджин Джетер, Дмитро Забірченко, Олександр Липовий, Денис Лукашов, Олександр Мішула; форварди - Максим Корнієнко, Максим Пустозвонов, Станіслав Тимофеєнко; центрові - Станіслав Завадський, Ігор Зайцев, В’ячеслав Кравцов, Кирило Натяжко, Артем Пустовий.

Ще четверо гравців - Клим Артамонов, Хоель Боломбой, Владислав Коренюк і Леонід Стефанишин - за рішенням головного тренера залишили лави збірної.

Українська команда кілька днів тренуватиметься в Каунасі, після чого 8-9 серпня в Клайпеді зіграє на турнірі зі збірними Литви і Австралії. У турнірі також бере участь команда Фінляндії, однак українці з фінами не гратимуть, оскільки фіни є нашими суперниками на чемпіонаті світу.

Кандидат до національної збірної України Сергій Гладир напередодні литовського збору відзначив: "Ми провели важку роботу, було велике фізичне навантаження. Фундамент закладено. Сподіваюся, його вистачить для чемпіонату світу. Потихеньку, починаючи з турніру в Словенії, хлопці входять в ігровий ритм і на даному етапі це найголовніше. Перший турнір був для того, щоб увійти в ігровий ритм. Другий турнір - у Литві - буде розрахований уже на те, щоб награти комбінації, награти склад, щоб хлопці вже відчули один одного і починали готуватися до офіційних матчів. Так би мовити, це буде початок офіційної підготовки до чемпіонату світу. У гравців настрій один - потрапити на чемпіонат світу і для цього ми тут, ми з першого дня боремося за місце в складі. Якщо хтось залишив табір збірної, то я вважаю, що це нормально, нічого в цьому поганого немає. Прикро за хлопців, що вони не змогли показати свої найкращі якості, щоб пробитися до основного складу, але якщо вони поїхали, значить, вони перебувають не в найкращій формі. Залишили тих, хто нам допоможе більше, ніж ті, хто поїхав".

Як повідомляв УНІАН, збірна України готується до свого дебютного чемпіонату світу, який відбудеться з 30 серпня по 14 вересня в Іспанії. Потрапити до числа учасників ЧС українська збірна змогла після вдалого виступу на Євробаскеті-2013 в Словенії, де посіла підсумкове 6-е місце.