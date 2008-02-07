Дебют Капелло у збірній Англії вдався
Результати товариських матчів
В середу відбулася низка товариських футбольних матчів. Збірна України зіграла внічию з кіпріотами 1:1 (Алонефтіс 19 пен. - Мілевський 71). Суперник синьо-жовтих у відборі на ЧС 2010 збірна Англії провела перший матч під керівництвом нового тренера Фабіо Капелло і перемогла швейцарців 2:1 (Дженас 40, Райт-Філіпс 86 - Дердієк 57).
Результати решти матчів:
Австрія - Німеччина 0:3
Хорватія – Голландія 0:3
Іспанія - Франція 1:0
Ірландія – Бразилія 0:1
Італія - Португалія 3:1
Туреччина - Швеція 0:0
Ізраїль - Румунія 1:0
Чехія - Польща 0:2
Північна Ірландія – Болгарія 0:1
Словенія – Данія 1:2
Македонія – Сербія 1:1
Угорщина – Словаччина 1:1
Грузія – Латвія 1:3
Молдова – Казахстан 1:0
Мальта – Білорусь 0:1
Греція - Фінляндія 2:1
Вірменія – Ісландія 0:2
Вельс – Норвегія 3:0