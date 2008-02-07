Дебют Капелло у збірній Англії вдався

08:04, 07 лютого 2008
Спорт
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Результати товариських матчів

В середу відбулася низка товариських футбольних матчів. Збірна України зіграла  внічию з кіпріотами 1:1 (Алонефтіс 19 пен. - Мілевський 71). Суперник синьо-жовтих у відборі на ЧС 2010 збірна Англії провела перший матч під керівництвом нового тренера Фабіо Капелло і перемогла швейцарців 2:1 (Дженас 40, Райт-Філіпс 86 - Дердієк 57).

Результати решти матчів:

Австрія - Німеччина 0:3

Хорватія – Голландія 0:3

Іспанія - Франція 1:0

Ірландія – Бразилія 0:1

Італія - Португалія 3:1

Туреччина - Швеція 0:0

Ізраїль - Румунія 1:0

Чехія - Польща 0:2

Північна Ірландія – Болгарія 0:1

Словенія – Данія 1:2

Македонія – Сербія 1:1

Угорщина – Словаччина 1:1

Грузія – Латвія 1:3

Молдова – Казахстан 1:0

Мальта – Білорусь 0:1

Греція - Фінляндія 2:1

Вірменія – Ісландія 0:2

Вельс – Норвегія 3:0

 

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