Дебют Капелло у збірній Англії вдався

Результати товариських матчів

В середу відбулася низка товариських футбольних матчів. Збірна України зіграла внічию з кіпріотами 1:1 (Алонефтіс 19 пен. - Мілевський 71). Суперник синьо-жовтих у відборі на ЧС 2010 збірна Англії провела перший матч під керівництвом нового тренера Фабіо Капелло і перемогла швейцарців 2:1 (Дженас 40, Райт-Філіпс 86 - Дердієк 57). Результати решти матчів: Австрія - Німеччина 0:3 Хорватія – Голландія 0:3 Іспанія - Франція 1:0 Ірландія – Бразилія 0:1 Італія - Португалія 3:1 Туреччина - Швеція 0:0 Ізраїль - Румунія 1:0 Чехія - Польща 0:2 Північна Ірландія – Болгарія 0:1 Словенія – Данія 1:2 Македонія – Сербія 1:1 Угорщина – Словаччина 1:1 Грузія – Латвія 1:3 Молдова – Казахстан 1:0 Мальта – Білорусь 0:1 Греція - Фінляндія 2:1 Вірменія – Ісландія 0:2 Вельс – Норвегія 3:0

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