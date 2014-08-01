Сьогодні на 42-му році життя помер футболіст і тренер Валентин Белькевич

Про це повідомляє сайт 1927.kiev.ua

"Свої найкращі футбольні роки він провів у київському «Динамо» радуючи своєю неабиякою майстерністю і талантом тисячі вболівальників. Після завершення ігрової кар'єри Валентин Миколайович проявив себе на тренерському терені"

Повідомляється, що у Белькевича обірвався тромб.

ФК «Динамо» (Київ) висловлює найщиріші співчуття родичам, друзям і всім, хто знав Белькевича, як чудову людину і першокласного професіонала.