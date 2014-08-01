Сьогодні на 42-му році життя помер футболіст і тренер Валентин Белькевич
10:46, 01 серпня 2014Спорт
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Сьогодні на 42-му році життя помер знаменитий динамівський футболіст і тренер Валентин Белькевич.
Сьогодні на 42-му році життя помер футболіст і тренер Валентин Белькевич / Фото: УНИАН
Про це повідомляє сайт 1927.kiev.ua
"Свої найкращі футбольні роки він провів у київському «Динамо» радуючи своєю неабиякою майстерністю і талантом тисячі вболівальників. Після завершення ігрової кар'єри Валентин Миколайович проявив себе на тренерському терені"
Повідомляється, що у Белькевича обірвався тромб.
ФК «Динамо» (Київ) висловлює найщиріші співчуття родичам, друзям і всім, хто знав Белькевича, як чудову людину і першокласного професіонала.
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