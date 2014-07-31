"Чорноморець" програв "Спліту" в матчі ЛЄ

У хорватському Спліті завершився матч третього відбіркового раунду Ліги Європи УЄФА, в якому місцевий "Спліт" переграв одеський "Чорноморець" з рахунком 2:0.

Доля гри вирішилася в середині першого тайму.

Хорвати набагато впевненіше діяли в цьому матчі і їх перевага вже на 25-й хвилині відбилася в рахунку. Марко Рог замкнув простріл з лівого флангу точним ударом по центру воріт.

Надалі хорвати продовжували атакувати і на 48-й хвилині Анрі Белль виявився ніким не прикритий в центрі штрафного і головою послав м'яч у сітку воріт після навісу з правого флангу - 2:0.

Таким чином, хорвати зуміли створити собі солідну перевагу перед повторним матчем у гостях.

Гра в Одесі відбудеться 7 серпня.