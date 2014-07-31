"Зоря" втратила перемогу на останніх хвилинах гри ЛЕ з "Мольде"

На столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА, в якому луганська "Зоря" зіграла внічию з норвезьким "Мольде" - 1:1.

Доля матчу вирішилася в кінцівці гри.

До перерви команди показували досить млявий футбол, обидві діяли на повільних швидкостях, практично не створюючи моментів біля воріт один одного. А після перерви перевагою заволоділи номінальні господарі поля. Луганчани гостро атакували і створили чимало моментів біля воріт суперників. На 62-й хвилині єдиний гол української команди забив Микита Каменюка, який прийняв м'яч на правому фланзі, змістився в центр і ударом з-за меж штрафного закрутив м'яч під ліву штангу. Але, на 89-й хвилині, Свенсен зумів добити м'яч після того, як голкіпер "Зорі" Сантіні парируючи удар помилився і м'яч відбив прямо перед собою.

Таким чином, луганчани втратили мінімальну перевагу перед повторною грою.

Вирішальний матч у Мольде відбудеться 7 серпня.