Ліга Європи, "Спліт" - "Чорноморець": онлайн відео-трансляція

Сьогодні у хорватському Спліті проходить матч третього раунду відбіркового турніру Ліги Європи, в якому місцевий "Спліт" приймає одеський "Чорноморець".

Це перший з двох матчів у протистоянні команд.

Сезон 2014/15 "Чорноморець" почне на євроарені з третього кваліфікаційного раунду, так як за підсумками чемпіонату української Прем'єр-ліги 13/14 посів лише 5-е місце. Тим не менш, досвід виступів команди на міжнародній арені робить її фаворитом протистояння з "Спліт". Так, в минулому сезоні, «Чорноморець» зумів пройти у груповий етап ліги Європи УЄФА, послідовно вибивши з турніру непоступливі молдавську «Дачію» 2:0, 1:2, албанська «Скендербеу» (Строячи) 1:0 , 0:1 (по пенальті 7:6), імениту сербську «Црвену Звезду» (Белград) 3:1, 0:0. У своїй групі «В» моряки зуміли обійти не менш імениті «Динамо» (Загреб, Хорватія), обігравши їх два рази по 2:1, і голландський ПСВ (Ейндховен) - 0:2 та 1:0. Ця перемога була здобута в останньому матчі групового турніру в Ейндховені, де одеситів влаштовувала тільки перемога. При цьому команда Романа Григорчука єдина, хто відібрала очки у переможця групи - болгарського «Лудогорца»(Разград). Вже в 1/16 фіналу Ліги Європи «Чорноморець» чекав дуже грізний суперник - багаторазовий чемпіон Франції, володар Кубка і Суперкубка Франції, учасник Ліги Чемпіонів і Ліги Європи - «Олімпік» з Ліона. Зігравши нульову нічию в Одесі, "Чорноморець" поступився в гостях, пропустивши вирішальний м'яч у Ліоні за 10 хвилин до кінця гри - 0:1.

У свою чергу, "Спліт" в єврокубках грає лише другий раз і ще жодного разу не був представлений в основному раунді змагань. Так, в сезоні-2011/12 команда у другому відбірковому раунді обіграла словенська "Домжале", але вже в третьому поступилася англійському "Фулхему" (Лондон). Нинішню єврокубкову кампанію команда почала з самого першого раунду, де здолала вірменський клуб МІКА (Єреван) - 2:0 та 1:1, а потім була сильнішою за ізраїльський "Ха-Поель" (Беєр-Шева) - 2:1, 0:0.

У першому матчі протистояння "Чорноморця" і "Спліта" аналітики букмекерських контор фаворитом вважають одеську команду. Ставки на перемогу гостей приймаються з коефіцієнтом 2,18 до 1, на нічию - 3,09 до 1, а на перемогу "Спліта" - 3,28 до 1.

Стали відомі стартові склади команд:

"Спліт": 3. Главіна, 6. Глумач, 9. Білич, 16. Радотич, 17. Ріг, 19. Дуймовіч, 24. Відович, 25. Ругашевич, 26. Галович, 30. Вукович, 34. Белль.

Запасні: 5. Вргоч, 7. Войнович, 10. Эрцег, 11. Багарич, 12. Загорач, 14. Роце, 15. Квешич.

"Чорноморець": 12. Безотосний, 52. Тейку, 77. Кутас, 10. Гай, 8. Ковальчук К., 17. Аржанов, 32. Сіваков, 39. Опанасенко, 26. Шиндер, 27. Балашов, 19. Фомін.

Запасні: 44. Паст, 25. Мартиненко, 24. Гречишкін, 4. Путраш, 94. Данченко О., 9. Діденко, 22. Кабаєв.