Три кримських клуби зіграють в чемпіонаті Росії з футболу

Про це повідомляється на офіційному сайті РФС.

Зокрема, у рішенні зазначено: "- Допустити до участі у Всеукраїнських змаганнях з футболу серед команд ІІ дивізіону ПФЛ зони «Південь» спортивного сезону 2014-2015 рр. футбольні клуби:

• ТОВ «Футбольний клуб ТСК» (м. Сімферополь),

• ВАТ «Футбольний клуб СКЧФ» (м. Севастополь),

• ТОВ «Професійний футбольний клуб «Перлина» (м. Ялта)

за умови проходження ними необхідних процедур допуску до змагань, встановлених регламентуючими документами РФС.

- Не застосовувати до футбольним клубам Республіки Крим та міста Севастополя ТОВ «Футбольний клуб ТСК» (м. Сімферополь), ВАТ «Футбольний клуб СКЧФ» (м. Севастополь) окремі положення Регламенту з атестації футбольних клубів другого дивізіону, інших регламентуючих документів РФС, пов'язаних з організацією і проведенням змагань до 01.01.2015 року.

- Запропонувати Виконкому Російського футбольного союзу розглянути на найближчому засіданні питання про прийняття на черговій Конференції в члени РФС Регіональної громадської організації «Федерація футболу м. Севастополя» та Регіональної громадської організації «Республіканської Федерації футболу Криму».

- Затвердити структуру Календаря змагань другого дивізіону ПФЛ зони «ПІВДЕНЬ» спортивного сезону 2014-2015. Затвердити дати проведення матчів Кубка Росії з футболу за участю клубів другого дивізіону ПФЛ зони «ПІВДЕНЬ»: 01, 08, 16, 23 серпня 2014 року".

Як повідомляв УНІАН, після закінчення сезону 2013/14, команди які виступали в українській Прем'єр-лізі - "Таврія" (Сімферополь) і ФК "Севастополь" - відмовилися від подальшої участі у внутрішньоукраїнських змаганнях. Також від участі у змаганнях відмовилися і кримські команди інших ліг українського футболу. Пізніше зазначені клуби Прем'єр-ліги саморозпустилися, після чого сімферопольський і севастопольський клуб перереєструвалися і поміняли назви.

Раніше РФС відмовився реєструвати кримські клуби, так як отримав рекомендаційний лист з Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА), в якому було зазначено, що за міжнародними нормами Крим вважається невід'ємною частиною України.