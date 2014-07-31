Дві українки вийшли у друге коло тенісного турніру у Ванкувері

165-я ракетка світу Цуренко у трьох сетах зломила опір 131-го номера рейтингу WTA американку Мелані Удін- 6:4, 4:6, 7:5. Українка реалізувала 8 з 14 брейк-пойнтів, її суперниця - 7 з 17. Крім того, Цуренко виконала п'ять ейсів і допустила чотири подвійні помилки. Удін жодного разу не подала навиліт і один раз помилилася на подачі.

За вихід до ¼ фіналу змагань Цуренко посперечається зі швейцаркою Роміной Опранді, що займає у світовому рейтингу 166-е місце.

У свою чергу, 215-я ракетка світу Савчук впевнено обіграла естонську тенісистку Анетт Контавейт, яка займає в рейтингу WTA 145-ту позицію - 6:3, 6:1.

У другому колі суперницею Савчук буде 128-я ракетка світу американка Медісон Бренгл.