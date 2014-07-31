УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчу "Спліт" - "Чорноморець"

Це буде перший з двох матчів у протистоянні команд.

Сезон 2014/15 "Чорноморець" почне на євроарені з третього кваліфікаційного раунду, так як за підсумками чемпіонату української Прем'єр-ліги 13/14 посів лише 5-е місце. Тим не менш, досвід виступів команди на міжнародній арені робить її фаворитом протистояння з "Сплітом". Так, в минулому сезоні, «Чорноморець» зумів пройти у груповий етап Ліги Європи УЄФА, послідовно вибивши з турніру непоступливі молдавську «Дачію» 2:0, 1:2, албанську «Скендербеу» (Строячі) 1:0 , 0:1 (по пенальті 7:6), імениту сербську «Црвену Звезду» (Белград) 3:1, 0:0. У своїй групі «В» моряки зуміли обійти не менш імениті «Динамо» (Загреб, Хорватія), обігравши їх два рази по 2:1, і голландський ПСВ (Ейндховен) - 0:2 та 1:0. Ця перемога була здобута в останньому матчі групового турніру в Ейндховені, де одеситів влаштовувала тільки перемога. При цьому команда Романа Григорчука єдина, хто відібрала очки у переможця групи - болгарського «Лудогорца» (Разград). Вже в 1/16 фіналу Ліги Європи «Чорноморець» чекав дуже грізний суперник - багаторазовий чемпіон Франції, володар Кубка і Суперкубка Франції, учасник Ліги Чемпіонів і Ліги Європи - «Олімпік» з Ліона. Зігравши нульову нічию в Одесі, "Чорноморець" поступився в гостях, пропустивши вирішальний м'яч у Ліоні за 10 хвилин до кінця гри - 0:1.

У свою чергу, "Спліт" в єврокубках грає лише другий раз і ще жодного разу не був представлений в основному раунді змагань. Так, в сезоні-2011/12 команда у другому відбірковому раунді обіграла словенську "Домжале", але вже в третьому поступилася англійському "Фулхему" (Лондон). Нинішню єврокубкову кампанію команда почала з самого першого раунду, де здолала вірменський клуб МІКА (Єреван) - 2:0 та 1:1, а потім була сильнішою ізраїльського "Ха-Поэля" (Беєр-Шэва) - 2:1, 0:0.

У першому матчі протистояння "Чорноморця" і "Спліта" аналітики букмекерських контор фаворитом вважають одеську команду. Ставки на перемогу гостей приймаються з коефіцієнтом 2,18 до 1, на нічию - 3,09 до 1, а на перемогу "Спліта" - 3,28 до 1.

Матч "Чорноморець" - "Спліт" розпочнеться о 21.00 за київським часом.

УНІАН проведе онлайн-відео трансляцію гри.