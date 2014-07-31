Олександр Долгополов пропустить великий турнір в Цинциннаті
16:50, 31 липня 2014Спорт
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Найсильніший український тенісист Олександр Долгополов (17-й номер світового рейтингу), не зможе взяти участь у престижному турнірі в американському Цинциннаті Western & Southern Open.
Олександр Долгополов пропустить черговий турнір через травму коліна / Reuters
Про це повідомляє офіційний сайт змагання.
У Долгополова проблеми з хворим коліном, яке він не встигає залікувати до початку турніру. За повідомленнями команди Долгополова, гравець буде відновлюватися ще близько місяця.
Долгополов став одним із п'яти гравців, що змушені пропустити змагання. Разом з ним, у Цинциннаті будуть відсутні Ніколас Альмагро, Томмі Хаас, Флоріан Майєр і - головна втрата - чинний чемпіон турніру другий номер світового рейтингу Рафаель Надаль.
Турнір у Цинциннаті пройде з 9 по 17 серпня. Він входить в US Open series і є підготовчим до Відкритого чемпіонату США.
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