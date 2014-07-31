Нападник збірної України з хокею зіграє за хабаровський "Амур"
16:29, 31 липня 2014Спорт
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Нападник донецького «Донбасу» та збірної України з хокею Олександр Торяник побореться за місце в складі команди Континентальної хокейної ліги "Амур" (Хабаровськ).
Торяник спробує свої сили в Хабаровську / hcdonbass.com
Клуб уклав пробний контракт з 24-річним нападником, повідомляє прес-служба "Амура".
Торяник провів минулий сезон у складі ХК "Донбас", де зіграв 33 матчі в регулярному чемпіонаті і забив чотири голи, а також провів 12 ігор у плей-офф, де заробив 2 очки (1 гол, 1 передача).
Як повідомляв УНІАН, у червні Континентальна хокейна ліга і ХК "Донбас" домовилися про те, що команда бере "академічну спортивну відпустку" строком на 1 рік і не буде брати участь у змаганнях КХЛ у сезоні-2014/15. Разом з тим, ХК "Донбас" дозволив своїм гравцям і тренерському складу покинути клуб терміном на 1 рік і працевлаштуватися в інших командах КХЛ.
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