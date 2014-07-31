ФК "Копенгаген" спростував наявність російських прапорів у фанатів на матчі з "Дніпром"

Текст заяви розміщений на офіційному сайті клубу.

Зокрема, у заяві йдеться: "Данський клуб, асоціація данських вболівальників і всі супроводжуючі їх датські фанати відкидають ці твердження. По-перше, всі 30 данських уболівальників перед входом на трибуну були перевірені власним персоналом безпеки "Копенгагена", в тому числі оглянуті їх прапори і банери. По-друге, політика клубу полягає в тому, що приносити на трибуну прапори і банери, які можуть направити політичний сигнал, не можна. В ході огляду російський прапор не був знайдений данськими, ні українськими охоронцями. Були тільки датські прапори, логотипи клубу "Копенгаген" і банери на підтримку датської команди і клубу. У третіх, трибуни знаходились під постійним наглядом представників УЄФА, місцевої влади та клубу "Копенгаген", і ніхто з них не бачив російського прапора у вболівальників з Данії, хоча трибуни перебували під постійним відеоспостереженням і було зроблено безліч фотографій, немає жодного знімка і ні одного відео з російським прапором".

Як повідомляв УНІАН, другий тайм матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Дніпро" - "Копенгаген" почався із затримкою на 15 хвилин з-за сутичок вболівальників двох команд. На підставі бійки Дисциплінарний комітет УЄФА може застосувати штрафні санкції до "Дніпра", як до приймаючої сторони, яка не змогла забезпечити безпеку на трибунах. Клуб може бути оштрафований, а також провести найближчу домашню гру єврокубків без глядачів. У свою чергу, представник фан-руху "Дніпра" на ім'я Влад після матчу стверджував, що бійка сталася на ґрунті політичних розбіжностей, зокрема, за наявності у данців "прапора сусідньої держави".

Гра "Дніпро" - "Копенгаген" завершилася внічию - 0:0.

Матч-відповідь відбудеться 5 серпня в Копенгагені.