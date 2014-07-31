Пулєв не вважає себе аутсайдером у бою з Кличком

Зокрема, Пулєв зазначив, що не вважає себе аутсайдером в цьому бою, повідомляє boxingnews.com.ua з посиланням на інтерв'ю Пулєва болгарському журналісту Валентину Рангєлову.

- Я не вважаю себе аутсайдером. Я радий, що мене недооцінюють - це дає мені більше переваг і додатково мотивує, - заявив Пулєв.

На питання про те, чому Пулєв фокусується на проблемі додаткових допінг-тестів боксер відповів: "Тому що це важливо. Я вважаю, що в спорті правила повинні бути однаковими для всіх. Тому я сам хочу пройти ті ж тести, що і Кличко. Я вважаю, що нечесно, якщо у претендента можуть брати допінг-проби де завгодно і коли завгодно, а чемпіон проходить тестування тільки після бою. Навіть діти знають, що до самого бою можна очиститися (від заборонених препаратів). Якщо б я був чемпіоном, я б погодився на будь-які допінг-тести, тільки щоб довести людям, що мені нема чого приховувати. Все дуже просто - або він погоджується проходити такі ж допінг-тести, як і я, або відмовляється це робити. У другому випадку, це доводить, що він, швидше за все, приймає заборонені препарати, які дозволяють йому так довго триматися на вершині".

На питання яке основна зброя проти суперників, які крупніше, Пулєв відповів: "Мені більше подобається битися з габаритними боксерами - з ними мені зручніше боксувати. Сподіваюся, що в цьому бою мені також буде комфортно".

Також Пулєв зазначив: "Бій за титул чемпіона світу - це моя мрія. Але я буду готуватися до нього, як і до будь-якого іншого поєдинку".

А щодо особистих якостей Володимира Кличка болгарин відповів так: "Мене не цікавлять його людські якості. Він навряд чи коли-небудь стане моїм другом. Для мене він просто опонент. Я не відчуваю і ніколи не відчував ненависті до моїм опонентів".

Як повідомляв УНІАН, бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв відбудеться 6 вересня в Гамбурзі (Німеччина).

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