Закінчився матч Кіпр - Україна

День товариських матчів у розпалі

Закінчився товариський матч між збірними Кіпру та України. 1:1 (Алонефтіс 19 пен. - Мілевський 70). Сьогодні в Європі та Пвденній Америці великий "день товариських матчів". Збірна Латвії вже виграла у Грузії - 3:1, а Сербія і Македонія обмежилися обміном голами - 1:1. Протягом вечора будуть зіграні такі матчі: Угорщина - Словаччина Туреччина - Швеція Ізраїль - Румунія Словенія - Данія Греція - Фінляндія Австрія - Німеччина Хорватія - Голландія Чехія - Польща Італія - Португалія Півн. Ірландія - Болгарія Ірландія - Бразилія Уельс - Норвегія Англія - Швейцарія Іспанія - Франція Болівія - Перу Уругвай - Колумбія

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