Закінчився матч Кіпр - Україна

19:58, 06 лютого 2008
Спорт
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День товариських матчів  у розпалі

Закінчився товариський матч між збірними Кіпру та України.

1:1 (Алонефтіс 19 пен. - Мілевський 70).

Сьогодні в Європі та Пвденній Америці великий "день товариських матчів".

Збірна Латвії вже виграла у Грузії - 3:1, а Сербія і Македонія обмежилися обміном голами - 1:1.

Протягом вечора будуть зіграні такі матчі:

Угорщина - Словаччина

Туреччина - Швеція

Ізраїль - Румунія

Словенія - Данія

Греція - Фінляндія

Австрія - Німеччина

Хорватія - Голландія

Чехія - Польща

Італія - Португалія

Півн. Ірландія - Болгарія

Ірландія - Бразилія

Уельс - Норвегія

Англія - Швейцарія

Іспанія - Франція

Болівія - Перу

Уругвай - Колумбія

 

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