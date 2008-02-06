Закінчився матч Кіпр - Україна
19:58, 06 лютого 2008Спорт
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День товариських матчів у розпалі
Закінчився товариський матч між збірними Кіпру та України.
1:1 (Алонефтіс 19 пен. - Мілевський 70).
Сьогодні в Європі та Пвденній Америці великий "день товариських матчів".
Збірна Латвії вже виграла у Грузії - 3:1, а Сербія і Македонія обмежилися обміном голами - 1:1.
Протягом вечора будуть зіграні такі матчі:
Угорщина - Словаччина
Туреччина - Швеція
Ізраїль - Румунія
Словенія - Данія
Греція - Фінляндія
Австрія - Німеччина
Хорватія - Голландія
Чехія - Польща
Італія - Португалія
Півн. Ірландія - Болгарія
Ірландія - Бразилія
Уельс - Норвегія
Англія - Швейцарія
Іспанія - Франція
Болівія - Перу
Уругвай - Колумбія
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