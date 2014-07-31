Фанат "Дніпра": бійки з данцями спровокував "прапор сусідньої держави" (відео)

Бійка сталася на ґрунті політичних розбіжностей, зокрема, через наявність у данців "прапора сусідньої держави", йдеться у сюжеті "2+2".

Зокрема, Влад зазначив: "Ми розбираємося. Як сказали хлопці, ще вдень був конфлікт з приводу ситуації в країні. А данці вивісили прапор сусідньої держави... Це була якась провокація".

На кадрах трансляції видно тільки прапор Данії та клубні прапори ФК "Копенгаген". Прапорів інших держав, у тому числі Росії, в кадрах немає.

Як повідомляв УНІАН, другий тайм матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Дніпро" - "Копенгаген" почався із затримкою на 15 хвилин з-за сутичок вболівальників двох команд. На підставі бійки Дисциплінарний комітет УЄФА може застосувати штрафні санкції до "Дніпра", як до приймаючої сторони, яка не змогла забезпечити безпеку на трибунах. Клуб може бути оштрафований, а також провести найближчу домашню гру єврокубків без глядачів.