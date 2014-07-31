"Шанси пройти "Копенгаген" є" - Маркевич (відео)
10:59, 31 липня 2014Спорт
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Головний тренер дніпропетровського "Дніпра" Мирон Маркевич прокоментував дебютну гру команди в Лізі чемпіонів і оцінив шанси на прохід в наступний раунд турніру.
Маркевич вірить у свою команду / fcdnipro.ua
На думку тренера у команди є шанси обіграти за сумою двох зустрічей данців.
Зокрема, Маркевич зазначив: "Звичайно, хотілося б виграти. Десь відчували, що команда закриється повністю. Є ще друга гра... Як її підсилити? Подивимося, будемо думати. Нам трохи не вистачає резерву для посилення гри. Потрібно виходити в Данії і грати, адже є шанси пройти цю команду".
Як повідомляв УНІАН, перший матч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Дніпро" - "Копенгаген" завершився внічию - 0:0. Гра-відповідь в Данії відбудеться 6 серпня.
Маркевич - про дебют Дніпра у Лізі чемпіонів
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