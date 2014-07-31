Рекорду Бубки у стрибках з жердиною виповнилося 20 років

Здолати цю рекордну висоту на відкритому повітрі до сих пір нікому не вдалося, рекорд й досі є дійсним, нагадує прес-служба НОК України.

Уславлений спортсмен на стадіоні та в залі встановив 35 світових рекордів, а всього планка на рубежі 6 метрів і вище була здолана Бубкою 46 разів.

Саме Бубка змусив спеціалістів і просто любителів спорту зарахувати стрибки з жердиною до елітних видів легкої атлетики, таких як спринт, стрибки у висоту, десятиборство та марафон. В решті-решт, своїми досягненнями Олімпійський чемпіон залучив у сектор для стрибків з жердиною велику кількість молодих амбітних атлетів.

Бубка, зачохливши жердину, зумів взяти ще не одну висоту, ставши успішним спортивним менеджером. Нині він очолює Національний олімпійський комітет України, є віце-президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій та членом Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету.

Понад 20 років поспіль Бубка проводить у Донецьку традиційний міжнародний турнір «Зірки жердини», віддаючи своє життя улюбленій справі і сприяючи вихованню нових молодих спортивних талантів.