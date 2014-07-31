"Дніпро" зіграв внічию з "Копенгагеном" (відео)

Дніпропетровський "Дніпро" не зміг виграти перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА у данського "Копенгагена".

Гра в Києві завершилася з рахунком 0:0.

Матч проходив у Києві, так як УЄФА заборонив проводити матч в Дніпропетровську з міркувань безпеки. Матч проходив у досить невисокому темпі і не став видовищним. Команди вкрай рідко створювали небезпечні моменти біля воріт один одного. Це пояснюється тим, що "Дніпро" ще не увійшов в ігровий ритм (чемпіонат України стартував лише у минулі вихідні), а данців у гостьовій грі повністю влаштовував нічийний результат.

Гра-відповідь в Копенгагені відбудеться 6 серпня.