"Дніпро" зіграв внічию з "Копенгагеном" у дебютному матчі Ліги чемпіонів

На столичному НСК "Олімпійський" завершився перший матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, в якому дніпропетровський "Дніпро" зіграв внічию з данським "Копенгагеном" з рахунком 0:0.

Гра проходила в Києві, так як УЄФА заборонив проводити матч в Дніпропетровську з міркувань безпеки.

Матч проходив у досить невисокому темпі і не став видовищним. Команди вкрай рідко створювали небезпечні моменти біля воріт один одного. Це пояснюється тим, що "Дніпро" ще не увійшов в ігровий ритм (чемпіонат України стартував лише у минулі вихідні), а данців у гостьовій грі повністю влаштовував нічийний результат.

Єдиний момент у матчі стався під час перерви, до чого гравці команд не мають відношення. Вболівальники "Копенгагена" зазнали нападу з боку українських фанів і звернулися до делегата УЄФА. Після 10-хвилинної затримки делегат прийняв рішення матч відновити. Таким чином, український клуб уникнув серйозних санкцій, у вигляді технічної поразки (0:3). Хоча, не виключено, що команді згодом присудять штраф за неналежне забезпечення порядку на стадіоні.

Матч-відповідь відбудеться в Копенгагені 6 серпня.