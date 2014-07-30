У складі "Чорноморця" на матч Ліги Європи вирушив 21 футболіст

На зустріч з командою з однойменного міста-побратима Одеси заявлено 21 гравець, повідомляє прес-служба одеського клубу.

До складу делегації увійшли: Володимир Аржанов, Віталій Балашов, Дмитро Безотосний, Олексій Гай, Дмитро Гречишкін, Олег Данченко, Анатолій Діденко, Євген Зубейко, Владислав Кабаєв, Кирило Ковальчук, Павло Кутас, Євген Мартиненко, Юрій Мартищук, Євген Опанасенко, Євген Паст, Юрій Путраш, Михайло Сіваков, Андрій Слінкін, Адольф Тейку, Руслан Фомін, Антон Шиндер.

Отримавший пошкодження ще на тренуванні перед матчем першого туру української Прем'єр-ліги сезону 2014/15 з донецьким «Олімпіком» Сергій Назаренко залишився в Одесі.

Сьогодні у команди заплановано традиційне передматчеве тренування на стадіоні «Парк молоді», де і відбудеться гра.

Матч "Чорноморець" - "Спліт" відбудеться 31 липня. Початок о 19.00 за київським часом.