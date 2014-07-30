УНІАН проведе онлайн відео-трансляцію матчу Ліги чемпіонів "Дніпро" - "Копенгаген"

Суперником української команди в третьому кваліфікаційному раунді турніру стане данський "Копенгаген".

Ця гра стане першою для дніпропетровців у найпрестижнішому континентальному турнірі. Можливість дебютувати в Лізі чемпіонів вони отримали за підсумками чемпіонату української Прем'єр-ліги сезону 2013/14, де вибороли 2-е місце.

Саме відсутність досвіду вважає головною проблемою для своєї команди тренер "Дніпра" Мирон Маркевич. "Копенгаген часто грає в Лізі чемпіонів, тому в цьому плані вони більш досвідченіші. Постараємося показати хорошу гру, щоб вболівальники були задоволені нашими діями", - зазначив наставник напередодні на передматчевій прес-конференції. Крім того, тренер поскаржився на те, що гра пройде не на домашньому стадіону "Дніпро-Арена" в Дніпропетровську, а в Києві: "Звичайно, краще було б грати на своїй арені, при своїх уболівальниках. Сподіваємося, що нас підтримають кияни і вболівальники з Дніпропетровська. Багато наших гравців грали на цій арені і за збірну, і проти "Динамо". Мені б хотілося вірити, що ніякого дискомфорту не буде". УЄФА переніс гру в Київ з Дніпропетровська з міркувань безпеки.

У свою чергу, "Копенгаген" регулярно бере участь в Лізі чемпіонів. Так, наприклад, у сезоні 2013/14 команда грала в основному турнірі, де, щоправда, у групі В фінішувала на останньому 4-му місці. Разом з тим, на домашній арені команда зіграли внічию з італійським "Ювентусом" з Турину - 1:1, а також обіграла турецький "Галатасарай" з Стамбула (1:0), набравши 4 очки.

У майбутній грі аналітики букмекерських контор фаворитом вважають "Дніпро". На перемогу українського віце-чемпіона ставки приймаються з коефіцієнтом 1,7 до 1, у той час як на нічию - 3,8 до 1, а на перемогу "Копенгагена" - 5,7 до 1.

Гра "Дніпро" - "Копенгаген" розпочнеться о 19.00 за київським часом.

УНІАН проведе онлайн відео-трансляцію матчу.