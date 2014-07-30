Тренер збірної України з хокею просить достроково припинити дію його контракту

У документі Назаров просить достроково припинити дію його контракту, повідомляє прес-служба ФХУ.

Зокрема, у заяві йдеться: "Зі згоди ХК "Донбас" та Федерації хокею України я прийняв пропозицію ХК "Барис" (Астана, Казахстан) на роботу у якості головного тренера команди. Робота в клубі передбачає мою повну зайнятість, що не дозволить належним чином виконувати обов`язки головного тренера збірної. У зв`язку з цим, прошу достроково припинити дію мого контракту з 1 серпня 2014 року".

В найближчі кілька годин президент Федерації Анатолій Брезвін визначиться по цьому питанню.

Як повідомляв УНІАН, в червні Континентальна хокейна ліга та ХК "Донбас" домовились про те, що команда бере "академічну спортивну відпустку" терміном на 1 рік й не буде брати участь в змаганнях КХЛ у сезоні 2014/15. Разом з тим, ХК "Донбасс" дозволив своїм гравцям та тренерському складу залишити клуб терміном на 1 рік й працевлаштуватися в інших командах КХЛ. Саме цим й скористався Назаров, який прийняв пропозицію іншої команди КХЛ - казахстанського "Барису".