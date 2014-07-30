Володимир Кличко ледь не побився на тренуванні з американцем Шенноном Бріггсом
Останній американський чемпіон світу в суперважкій вазі Шеннон Бріггс продовжує вельми оригінальним способом намагатися викликати на бій чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимира Кличко, образами провокуючи українця на бійку.
При цьому, Бріггс влаштовує свої провокації на заходах з участю преси, повідомляє klitschko-brothers.com.
На цей раз, під час відкритого тренування Кличка-молодшого, який продовжує у США підготовку до бою з обов'язковим претендентом за версією IBF Кубратом Пулєвим, Бріггс звично бравірував голим торсом і закликав Кличка провести бій з «справжнім чемпіоном, а не черговим «мішком». При цьому варто зазначити, що 42-річний американець дійсно набрав відмінну форму.
Вийшовши на ринг, де тренувався Кличко, Бріггс майже впритул підійшов до українця. У справу довелося втрутитися ще одному екс-чемпіону світу Майклу Муреру, який так само тренувався в цьому залі. Саме Мурер відтягнув Бріггса і запобіг бійку.
Як повідомляв УНІАН, свій наступний бій Володимир Кличко проведе з болгарином Кубратом Пулєвим 6 вересня в німецькому Гамбурзі.
Читайте усі новини про бій Володимир Кличко — Кубрат Пулєв завдяки прес-туру в Гамбург, організованому ТМ «Агробізнес».