Володимир Кличко ледь не побився на тренуванні з американцем Шенноном Бріггсом

При цьому, Бріггс влаштовує свої провокації на заходах з участю преси, повідомляє klitschko-brothers.com.

На цей раз, під час відкритого тренування Кличка-молодшого, який продовжує у США підготовку до бою з обов'язковим претендентом за версією IBF Кубратом Пулєвим, Бріггс звично бравірував голим торсом і закликав Кличка провести бій з «справжнім чемпіоном, а не черговим «мішком». При цьому варто зазначити, що 42-річний американець дійсно набрав відмінну форму.

Вийшовши на ринг, де тренувався Кличко, Бріггс майже впритул підійшов до українця. У справу довелося втрутитися ще одному екс-чемпіону світу Майклу Муреру, який так само тренувався в цьому залі. Саме Мурер відтягнув Бріггса і запобіг бійку.

Як повідомляв УНІАН, свій наступний бій Володимир Кличко проведе з болгарином Кубратом Пулєвим 6 вересня в німецькому Гамбурзі.

Читайте усі новини про бій Володимир Кличко — Кубрат Пулєв завдяки прес-туру в Гамбург, організованому ТМ «Агробізнес».