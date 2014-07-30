Фехтувальниця Харлан визнана найкращою спортсменкою місяця в Україні

Наставника фехтувальниці Артема Скорохода названо найкращим тренером місяця, повідомили УНІАН в прес-службі НОК України.

Харлан є абсолютною рекордсменкою з отримання подібних престижних нагород Національного олімпійського комітету, що започатковані в 2005 році. Найкращою спортсменкою вона стає вже увосьме. Зокрема, це звання шаблістка отримує другий місяць поспіль. В червні вона стала найкращою спортсменкою місяця після здобуття медалі найвищого ґатунку в особистій першості та «бронзи» у командному заліку на чемпіонаті Європи в Страсбурзі.

В липні, на чемпіонаті світу, що відбувся в Казані, лідер рейтингу Міжнародної федерації фехтування захистила титул діючої найсильнішої шаблістки планети.

Продемонструвала свою високу майстерність й бійцівський характер Харлан й у командній першості, де з подругами по збірній – Аліною Комащук, Оленою Вороніною та Ольгою Жовнір – виборола звання бронзових призерок чемпіонату світу.