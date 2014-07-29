Тренер "Копенгагена" перед грою з "Дніпром": наша команда голодна до перемог

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він заявив на передматчевій прес-конференції в Києві.

Зокрема, Сольбаккен зазначив: "Нашу команду покинуло багато людей, але прийшли нові футболісти, нехай і менш досвідчені. Але тут є і плюс - ми зараз голодні до перемог".

Говорячи про суперника, тренер данців підкреслив: "Це досить сильна команда. Є індивідуально сильні гравці, але «Дніпро» сильний командними діями. Знаємо, що «Дніпро» лідирував по ходу минулого сезону української Прем`єр-ліги і поступився «Шахтарю» кілька очок. Добре зіграли і в Лізі Європи проти «Фіорентини» і «Тоттенхема». Я знаю імена, я знаю всіх гравців. Ми переглянули багато ігор клубу. Дуже сподобався Коноплянка, який входить в сферу інтересів багатьох європейських клубів. Так само я дивився матчі збірних України і Франції, де грало багато "дніпрян".

На питання, за рахунок чого ви б хотіли перемогти, тренер відповів лаконічно: "Це секрет".

А на питання, який результат вас влаштував би в завтрашньому матчі, Сольбаккен відповів: "Важко сказати, все залежить від того, як буде розвиватися гра. Якщо ми будемо домінувати весь матч і зіграємо 0:0, то, звичайно, я турбуватимуся. А якщо "Дніпро" буде тиснути нас всю гру, то і поразці 1:2 я не засмучуся".

У свою чергу, капітан "Копенгагена" Томас Делані зазначив: "Ми дивилися нарізки ігор за участю "Дніпра". Команда грає в атакуючому стилі з сильними крайніми півзахисниками. Команда має гарний досвід ігор в Європі і провела відмінний минулий сезон. Персонально виділити нікого не можу. Думаю, нічия буде хорошим результатом".

Також гравець зазначив, що "в Києві ми відчуваємо себе в безпеці. Все в порядку, спасибі".

Як повідомляв УНІАН, матч "Дніпро" - "Копенгаген" в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться 30 липня в Києві на НСК "Олімпійський". УЄФА переніс гру в Київ з Дніпропетровська з міркувань безпеки.